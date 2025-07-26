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Орбан рассказал, как бы он поступил на месте фон дер Ляйен

Орбан: на месте фон дер Ляйен я бы сложил свои полномочия в Еврокомиссии
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Marton Monus/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен покинул бы свой пост либо перестроил бы структуру Евросоюза (ЕС). Его выступление транслировал канал М1.

В ходе выступления перед участниками Свободного университета и летнего студенческого лагеря в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании, его спросили о том, какие бы указы он выпустил, будь он Фон дер Ляйен.

«Ну, я бы немедленно ушел в отставку, раз не получается, зачем продолжать», — шутливо ответил премьер.

По мнению Орбана, в нынешнем виде ЕС в скором времени распадется, так как политика принятия в объединение стран в корне неверная. Политик добавил, что в действительности начал бы с восстановления баланса прав стран-участников ЕС.

Далее, по словам венгерского премьера, он начал бы строить Европу «концентрических кругов», чтобы страны могли выбрать, к какому из них присоединиться. Он уточнил, что первый из них — «круг безопасности», в котором могли бы состоять Турция с Украиной. Второй круг заключал бы в себя единый внутренний рынок, а третий — европейскую зону. Далее шел бы четвертый круг с общими законами «соединенных штатов Европы», в которую не вступила бы Венгрия.

До этого глава венгерского правительства заявил, что дальнейшие попытки затащить Украину в Евросоюз и НАТО приведут к нарушению баланса сил между Западом и Россией и вызовут ответные действия со стороны Москвы.

Ранее Орбан рассказал, зачем Украину хотят принять в Евросоюз.

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