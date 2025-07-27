Посол Палестины рассказал об обещанной помощи в восстановлении Газы

После достижения соглашения о долгосрочном прекращении огня в секторе Газа многие страны окажут помощь в его восстановлении. Об этом сообщил посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи РИА Новости.

«Мы знаем, что многие страны готовы помочь финансово, технически и материально, как только боевые действия прекратятся и будет подписан долгосрочный режим прекращения огня», — рассказал он.

При этом Шафи подчеркнул, что сектор Газа и территориально оторванные от него территории Западного берега Иордана представляют собой части единого целого — палестинского государства — которое, по его словам, и должно осуществлять координацию восстановительных работ на территории сектора.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп предложил временно выселить палестинцев из сектора Газа и передать его под контроль США.

Государство Палестина провозгласило свою независимость от Израиля в 1988 году и является частично признанным. Оно признано 147 странами ООН.

Ранее Саудовская Аравия приветствовала историческое решение Франции признать Палестину.