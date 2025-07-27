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Мединский заявил, что не все на Украине серьезно относятся к теме возвращения детей

Мединский: не все на Украине серьезно относятся к теме возвращения детей
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Не все на Украине серьезно относятся к теме возвращения детей: есть те, для которых этот вопрос жизненно важен, а другие делают из этого политический пиар. Об этом заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

«Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», — сказал Мединский в ответ на вопрос, серьезно ли относятся украинцы к затронутой в ходе стамбульских переговоров теме возвращения детей.

До этого уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что российские правоохранительные органы не обладают информацией о местонахождении на территории страны части детей, которые числятся в украинском списке, переданном в ходе переговоров в Стамбуле.

Ранее Мединский заявил, что Украина вернула не всех жителей Курской области.

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Переговоры в Стамбуле
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