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Госсекретарь США рассказал, к каким отношениям с Пекином стремится Вашингтон

Рубио: США стремятся к уважительным отношениям с Китаем
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Nathan Howard/Reuters

Вашингтон хочет уважительных отношений с Пекином, но будет отстаивать свою позицию в случае разногласий. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

По его словам, американская сторона должна уметь взаимодействовать с Китаем хотя бы для того, чтобы избежать недоразумений. Поэтому США необходимо поддерживать отношения с Пекином.

«Мы стремимся к уважительным отношениям с ними. Но в тех вопросах, где у нас есть разногласия, мы всегда должны отстаивать американскую позицию», — подчеркнул Рубио.

До этого газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп изменил позицию по отношению к России, Китаю, Ирану и Венесуэле под влиянием госсекретаря.

По данным издания, Рубио ежедневно консультирует американского лидера и сотрудников Белого дома. Его бывший помощник заявил FT, что именно советы госсекретаря стали ключевыми в изменении внешнеполитического курса Трампа.

Ранее представители США и Китая повздорили из-за Украины.

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