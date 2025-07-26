Полянский прокомментировал перепалку представителей США и КНР в ООН

Перепалки между представителями США и Китая уже стали привычными для заседаний по Украине в Совете Безопасности ООН. Об этом рассказал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«Это не в первый раз. Такие ситуации стали уже привычными для заседаний по Украине. Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов (про собственные поставки режиму Зеленского, разумеется, не говорят — «это другое»)», — уточнил он.

По словам Полянского, Китай всегда жестко отвечает, иногда это идет по кругу. Дипломат отметил, что в данном случае таких перепалок было два раунда.

Во время заседания Совбеза ООН 25 июля США посоветовали Китаю «прекратить подпитывать российскую агрессию» на Украине, а Пекин обвинил Вашингтон в попытке переложить вину и спровоцировать столкновение.

Ранее Европа призвала КНР «повлиять на Россию» по вопросу Украины.