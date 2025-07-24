Европа призвала Китай «повлиять на Россию» по вопросу Украины

Politico: ЕС призвал Китай повлиять на Россию по вопросу конфликта на Украине

Евросоюз призывает Китай «использовать свое влияние на Россию» и способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, передает американская газета Politico.

«Мы призываем Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы обеспечить соблюдение Устава ООН и положить конец (конфликту – «Газета.Ru»)», — отметил он.

Как отмечается в материале, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен повторила требования к Китаю прекратить якобы продажу России технологий двойного назначения.

До этого официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь заявил, что Китай надеется, что Москва и Киев продолжат прилагать усилия для политического урегулирования кризиса и продолжат способствовать деэскалации конфликта.

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