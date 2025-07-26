На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии партия Сары Вагенкнехт создала молодежную организацию

Tagesschau: партия Сары Вагенкнехт в ФРГ создала молодежную организацию
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Global Look Press

В Германии партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) объявила о создании молодежной организации, призванной расширить влияние партии среди молодежи и укрепить позиции после недавней неудачи на федеральных выборах. Об этом сообщает портал Tagesschau.

«Через полтора года после основания Союза Сахра Вагенкнехт… сформировалась молодежная организация партии», — говорится в сообщении.

В учредительном собрании организации, получившей название «Молодежный союз в ССВ», приняли участие около 150 человек, в том числе сопредседатель партии Амира Мохамед Али. Сама Сара Вагенкнехт не присутствовала на мероприятии, однако записала видеообращение для участников.

Отмечается, что наличие молодежных организаций является распространенной практикой для ключевых политических партий Германии, и многие известные политики начинали свою карьеру именно в таких молодежных структурах.

26 июля председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила на форуме «Территория смыслов», что молодым людям не следует стремиться к активному участию в политической деятельности сразу после получения высшего образования, не имея жизненного и профессионального опыта.

Ранее Вагенкнехт призвала Мерца позвонить Путину и посетить Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами