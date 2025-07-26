В Германии партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) объявила о создании молодежной организации, призванной расширить влияние партии среди молодежи и укрепить позиции после недавней неудачи на федеральных выборах. Об этом сообщает портал Tagesschau.

«Через полтора года после основания Союза Сахра Вагенкнехт… сформировалась молодежная организация партии», — говорится в сообщении.

В учредительном собрании организации, получившей название «Молодежный союз в ССВ», приняли участие около 150 человек, в том числе сопредседатель партии Амира Мохамед Али. Сама Сара Вагенкнехт не присутствовала на мероприятии, однако записала видеообращение для участников.

Отмечается, что наличие молодежных организаций является распространенной практикой для ключевых политических партий Германии, и многие известные политики начинали свою карьеру именно в таких молодежных структурах.

26 июля председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила на форуме «Территория смыслов», что молодым людям не следует стремиться к активному участию в политической деятельности сразу после получения высшего образования, не имея жизненного и профессионального опыта.

Ранее Вагенкнехт призвала Мерца позвонить Путину и посетить Москву.