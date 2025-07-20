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В Венгрии прокомментировали планы ЕС выделить Украине около €370 млрд

Министр Бока: Венгрия против выделения Киеву из бюджета ЕС почти €370 млрд
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BokaJanosMiniszter/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Еврокомиссия составила бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы в размере €2 трлн евро таким образом, что Украина получит из него €366 млрд, Венгрия категорически с этим не согласна, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. Об этом сообщает радиостанция Kossuth.

По мнению министра, это беспрецедентный случай в истории Евросоюза, когда интересы «внешнего субъекта» были поставлены выше, чем интересы государств сообщества и их граждан.

Бока добавил, что сумма в €366 млрд превышает минимальный показатель, который предусмотрен в семилетнем плане поддержки европейского сельского хозяйства в целом.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не примет предложенный Европейской комиссией (ЕК) проект бюджета Евросоюза (ЕС) на 2028-2034 годы, который предусматривает выделение венгерских денег Украине.

Также Орбан заявил, что предлагаемый новый проект бюджета разрушит Евросоюз. По его мнению, в предложенном ЕК проекте бюджета отсутствуют четкие стратегические основы.

Ранее эксперт объяснил, почему Еврокомиссия предлагает увеличить бюджет ЕС.

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