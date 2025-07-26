Захарова раскрыла, при каких условиях Запад перестал бы спонсировать теракты Киева

Захарова: если бы Запад хотел мира на Украине, он бы перестал поставлять оружие

Западные страны перестали бы поставлять оружие на Украину и спонсировать ее террористические акты, если бы действительно хотели мира. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Если бы Запад хотел мира на Украине, наверное, они бы перестали поставлять вооружение. Наверное, они перестали бы спонсировать террористические акты. Наверное, они бы сделали так, чтобы киевский режим не реализовывал и не распространял экстремистскую идеологию», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что сейчас западные государства не делают ничего из перечисленного.

По словам Захаровой, организация мирных переговоров и урегулирование кризиса на Украине политико-дипломатическими способами никогда не были в тренде на Западе. Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что нет ни одной предпосылки, которая бы свидетельствовала о желании коллективного Запада добиться прекращения огня в зоне украинского конфликта или хотя бы снизить уровень напряженности.

«Все свидетельствует об обратном», — добавила дипломат.

24 июля США утвердили контракт на поставку оборудования и сервисного обслуживания систем противовоздушной обороны для Украины на сумму $180 млн.

Ранее в Кремле заявили, что Украина «клянчит» вооружения у коллективного Запада.