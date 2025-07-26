СМИ сообщили о резком падении рейтинга демократов в США

WSJ: рейтинг демократов в США упал до самого низкого за 35 лет уровня

Рейтинг Демократической партии США среди американцев составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос.

«Новый опрос выявил, что 63% избирателей неблагоприятно относятся к Демократической партии. Это самый высокий показатель в опросах (WSJ — прим. ред.) Journal с 1990 года», — говорится в материале.

По данным издания, положительно к демократам относятся лишь 33% опрошенных избирателей. Аналитика проводилась журналистами в период с 16 по 20 июля среди 1,5 тыс. американцев по телефону, погрешность составляет примерно 2,5%.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что считает обвинения в его предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном «новой аферой демократов». По его словам, СМИ и демократы пытаются подменить обсуждения достижений его администрации повесткой о «сфабрикированной афере».

Ранее Трамп раскритиковал идею Маска о третьей партии в США.