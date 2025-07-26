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В Совфеде предрекли Зеленскому политическое уничтожение

Сенатор Косачев: окончание конфликта станет политическим концом Зеленского
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Окончание конфликта на Украине станет политическим концом для президента Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью aif.ru высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, для Зеленского и его сторонников, которые в 2019 году шли на выборы под лозунгом разрешения конфликта с Россией, а потом стали его разжигателями, урегулирование конфликта теперь подобно политическому концу как минимум.

Косачев добавил, что Зеленский и его окружение осознают, что возвращение на мирные рельсы будет означать крушение и их власти, и Украины как государства в целом. Сенатор также отметил, что после завершения конфликта республике придется «рассчитываться по долгам».

В этом же интервью Косачев заявил, что Россия не будет останавливать специальную военную операцию (СВО) из-за каких-либо ультиматумов, в том числе президента США Дональда Трампа.

Ранее Путин раскрыл, как Россия хочет завершить СВО.

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