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В Госдуме РФ рассказали о подготовке к обмену гражданскими лицами с Украиной

Депутат Кузнецов: РФ и Украина имеют списки гражданских лиц для обмена 20 на 20
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва и Киев располагают предварительными списками гражданских лиц для обмена по формуле «20 на 20». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Государственной думы РФ Дмитрия Кузнецова.

«У нас на руках есть первые верифицированные списки: как у России, так и у Украины. Это те, кого мы посещали в рамках взаимного посещения гражданских пленных весной 2023 года», — рассказал парламентарий.

Он уточнил, что у Москвы имеются видео из мест заключения гражданских лиц.

По словам законодателя, в 2023 году его аппарат взаимодействовал с уполномоченным по правам человека на Украине Дмитрием Лубинцом. Согласно договоренностям, Кузнецов и его подчиненные посещали украинских пленных в РФ. Лубинец и его коллеги, в свою очередь, приходили к российским пленным на Украине.

23 июля в турецком городе Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева. Во время встречи стороны договорились осуществить обмен удерживаемыми лицами в формате «1200 на 1200». Кроме того, представители РФ предложили создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме РФ рассказали о судьбе пленных украинских бойцов, отказавшихся от обмена.

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