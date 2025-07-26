Помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в интервью РИА Новости, что знание русского языка, а не языка угроз и шантажа, может помочь понять слова президента РФ Владимира Путина о нежелании нападать на страны НАТО.

«Изучение иностранных языков - полезная вещь. Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО. Ведь в этом нет никакого смысла», — отметил Патрушев.

Советник президента подчеркнул, что говорить можно на любом языке, кроме языка силы, угроз и шантажа.

До этого премьер Польши Дональд Туск со ссылкой на главнокомандующего силами США и НАТО в Европе Алексиса Гринкевича говорил об опасениях альянса по поводу того, что что Россия будет готова вступить в конфронтацию с Европой к 2027 году.

При этом польский премьер не привел никаких доказательств того, что РФ якобы готовится к вооруженному конфликту с европейскими странами.

Ранее военный эксперт предупредил, что Европа готовит граждан к войне с РФ в 2027 году.