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Помощник президента РФ пояснил, зачем в странах НАТО изучать русский язык

Патрушев: русский поможет понять слова президента о нежелании нападать на НАТО
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Kremlin Pool/Global Look Press

Помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в интервью РИА Новости, что знание русского языка, а не языка угроз и шантажа, может помочь понять слова президента РФ Владимира Путина о нежелании нападать на страны НАТО.

«Изучение иностранных языков - полезная вещь. Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО. Ведь в этом нет никакого смысла», — отметил Патрушев.

Советник президента подчеркнул, что говорить можно на любом языке, кроме языка силы, угроз и шантажа.

До этого премьер Польши Дональд Туск со ссылкой на главнокомандующего силами США и НАТО в Европе Алексиса Гринкевича говорил об опасениях альянса по поводу того, что что Россия будет готова вступить в конфронтацию с Европой к 2027 году.

При этом польский премьер не привел никаких доказательств того, что РФ якобы готовится к вооруженному конфликту с европейскими странами.

Ранее военный эксперт предупредил, что Европа готовит граждан к войне с РФ в 2027 году.

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