В ГД рассказали, какие изменения ждут россиян с 1 августа

Депутат Говырин рассказал, что изменится в жизни россиян с 1 августа

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT, что изменится в жизни россиян с 1 августа.

По его словам, с 1 августа пользователи смогут направить оператору мобильной связи заявление об отказе от рекламных и информационных рассылок. Также теперь для открытия банковских счетов несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет потребуется согласие родителей, усыновителей либо попечителя.

«Исключение предусмотрено для случаев, когда несовершеннолетний приобрёл полную дееспособность, в том числе через процедуру эмансипации. Простого предъявления паспорта и устного волеизъявления теперь недостаточно — необходимо оформить соответствующее согласие законных представителей», — объяснил Говырин.

Кроме того, изменится стандарт оказания услуги по ортезированию инвалидов — появится перечень ответственных специалистов и организаций.

До этого РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя научного комитета Совфеда Елену Писареву сообщало, что Совет Федерации РФ в ходе заседания в пятницу, 25 июля, принял закон, согласно которому успешно закончившие третий курс студенты непедагогических направлений смогут преподавать в школах.

Ранее в Госдуме захотели ввести льготную ипотеку для учителей, ученых и медиков.