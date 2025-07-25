Совфед разрешил старшекурсникам непедагогических направлений преподавать в школах

Совет Федерации РФ в ходе заседания в пятницу, 25 июля, принял закон, согласно которому успешно закончившие третий курс студенты непедагогических направлений смогут преподавать в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя научного комитета Совфеда Елену Писареву.

По ее словам, закон направлен на сокращение дефицита учителей в российских школах. Отмечается, что студенты смогут заниматься преподавательской деятельностью по учебным предметам, курсам и дисциплинам в том случае, если направление их подготовки соответствует программам общего образования в школах и колледжах.

«Предусматривается допуск к занятию педагогической деятельностью <...> студентов, <...> успешно прошедших не менее чем за три года обучения промежуточную аттестацию, в том числе по предметам и дисциплинам в области педагогической деятельности», — сказала сенатор.

Писарева уточнила, что соответствие образовательной программы студента-преподавателя дисциплинам образования будет определять работодатель. Сообщается, что закон вступает в силу в течение 10 дней со дня его опубликования.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что школам и больницам в российских селах не хватает 30% учителей и 50% врачей соответственно. По его словам, в ближайшее время Дума обсудит эти проблемы с законодательными собраниями регионов и постарается сформировать предложения для их решения.

Ранее в Госдуме захотели ввести льготную ипотеку для учителей, ученых и медиков.