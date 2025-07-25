На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совфед разрешил старшекурсникам непедагогических направлений преподавать в школах

Совфед РФ: старшекурсники непедагогических направлений смогут преподавать
true
true
true
close
Shutterstock

Совет Федерации РФ в ходе заседания в пятницу, 25 июля, принял закон, согласно которому успешно закончившие третий курс студенты непедагогических направлений смогут преподавать в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя научного комитета Совфеда Елену Писареву.

По ее словам, закон направлен на сокращение дефицита учителей в российских школах. Отмечается, что студенты смогут заниматься преподавательской деятельностью по учебным предметам, курсам и дисциплинам в том случае, если направление их подготовки соответствует программам общего образования в школах и колледжах.

«Предусматривается допуск к занятию педагогической деятельностью <...> студентов, <...> успешно прошедших не менее чем за три года обучения промежуточную аттестацию, в том числе по предметам и дисциплинам в области педагогической деятельности», — сказала сенатор.

Писарева уточнила, что соответствие образовательной программы студента-преподавателя дисциплинам образования будет определять работодатель. Сообщается, что закон вступает в силу в течение 10 дней со дня его опубликования.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что школам и больницам в российских селах не хватает 30% учителей и 50% врачей соответственно. По его словам, в ближайшее время Дума обсудит эти проблемы с законодательными собраниями регионов и постарается сформировать предложения для их решения.

Ранее в Госдуме захотели ввести льготную ипотеку для учителей, ученых и медиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами