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Премьер-министра Польши заподозрили в романе с министром образования Новацкой

Onet: Туска заподозрили в романе с министром образования Новацкой
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министра Польши Дональда Туска заподозрили в романе с министром образования Барбарой Новацкой. Об этом сообщает портал Onet.

По информации портала, депутат Славомир Цвик во время обсуждения перестановок в польском правительстве возмутился тем, что Новацкая сохранила должность, и причину этому якобы знает только Туск.

«Она (Новацкая. — «Газета.Ru») ужасный руководитель Министерства национального образования. Она всех раздражает. <…> Любой, кто способен соединить все точки воедино, поймет, почему она осталась. Вот и все», — поделился Цвик.

Позже он принес извинения Туску и Новацкой, отметив, что речь в ходе дебатов шла только о политических вопросах.

До этого президент Польши Анджей Дуда торжественно привел к присяге новое правительство страны. Первое заседание правительства в новом составе назначено на ближайшую пятницу.

Ранее в Польше заявили о грядущей войне.

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