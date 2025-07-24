Президент Польши привел к присяге новый состав правительства

Президент Польши Анджей Дуда торжественно привел к присяге новое правительство страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время церемонии, которую транслировала канцелярия премьер-министра, присягу принес 21 новый министр. Назначения сделал премьер-министр Дональд Туск в рамках реформы правительства. В результате число руководителей ведомств сократилось с 26 до 21.

По итогам назначений Туска Вальдемар Журек стал министром юстиции, сменив на этом посту Адама Боднара, который теперь занял пост генерального прокурора. Марчин Кервиньский занял место министра внутренних дел и администрации, освободившееся после ухода Томаша Семоняка. Тот остался в правительстве, но теперь как министр-координатор спецслужб.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский получил дополнительный пост вице-премьера.

Туск также объединил министерство промышленности и министерство энергетики в новое ведомство под руководством Милоша Матыки. Кроме того, произошло слияние министерства экономики и министерства финансов, и Анджей Доманьский, ранее возглавлявший минфин, стал министром финансов и экономики.

Войцех Бальчун занял пост министра государственных активов, сменив Якуба Яворовского. На место Изабеллы Лещины в министерстве здравоохранения пришла Иоланта Собераньская-Гренда, а в министерстве спорта Славомир Нитрас уступил должность Якубу Рутницкому.

Президент Польши Дуда, чей срок полномочий истекает 6 августа, обратился к новому правительству на церемонии присяги. Он призвал их сосредоточиться на благополучии и безопасности граждан, а не на борьбе с политическими оппонентами.

Первое заседание правительства в новом составе назначено на ближайшую пятницу.

Во втором туре президентских выборов в Польше победу одержал кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%. Кто такой Навроцкий и как его избрание может повлиять на отношения Польши с Украиной и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше заявили о грядущей войне.