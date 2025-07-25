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Стало известно, кто убедил Трампа возобновить поставки ПВО Украине

Telegraph: Трамп возобновил поставки ПВО Украине после звонка главы МИД Польши
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп возобновил поставки на Украину средств противовоздушной обороны (ПВО) после жалобы Польши его специальному посланнику Киту Келлогу. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский связался с дипломатом и рассказал, что в результате авианалета по Киеву 4 июля якобы повреждение получило здание посольства страны. Он призвал возобновить передачу ВСУ средств ПВО. После этого, отмечает издание, глава Белого дома приказал Келлогу связаться с главой Минобороны США Питом Хегсетом и решить вопрос о дальнейшей передаче вооружений Украине.

До этого Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) сообщило, что Соединенные Штаты утвердили контракт на поставку оборудования и сервисного обслуживания систем ПВО для Украины на сумму $180 млн.

Ранее в Кремле заявили, что Украина «клянчит» вооружения у западных стран.

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