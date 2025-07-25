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В ООН высказались о жертвах среди россиян в результате ударов украинскими БПЛА

ООН: мы обеспокоены растущим числом жертв среди граждан РФ из-за атак ВСУ
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Bascar/Shutterstock/FOTODOM

Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена жертвами среди гражданского населения РФ в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил помощник генерального секретаря организации Мирослав Енча в ходе заседания Совбеза ООН, передает РИА Новости.

«Мы также обеспокоены растущим числом сообщений о жертвах среди гражданского населения, которые, как сообщается, являются результатом атак украинских беспилотников на территории Российской Федерации», — сказал он.

Тем не менее, по словам помощника генсека, организация не может подтвердить подлинность сообщений о количестве жертв среди гражданского населения России. Енча подчеркнул, что ООН решительно осуждает подобные атаки и призвал к их немедленному прекращению.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны страны Денису Шмыгалю и секретарю Совета национальной безопасности и обороны республики Рустему Умерову увеличить закупки беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее детский сад в Воронеже получил повреждения после атаки дронов ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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