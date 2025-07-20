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Зеленский поручил увеличить закупки БПЛА

Зеленский поручил Сырскому, Шмыгалю и Умерову увеличить закупки беспилотников
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Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому, министру обороны страны Денису Шмыгалю и секретарю Совета национальной безопасности и обороны республики Рустему Умерову увеличить закупки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

«Сырский вместе с Шмыгалем и Умеровым в эти дни прорабатывают все запросы на дополнительное финансирование производства и поставок дронов», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, речь идет о беспилотниках для фронта и для защиты украинских городов. Президент Украины добавил, что на следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опровергла заявление Зеленского о том, что дроны-перехватчики уже сбивают беспилотники Shahed.

По ее словам, пока республика только заключила «маленькие, пробные контракты» о поставках таких беспилотников.

Ранее был опубликован «секретный список» оружия, которое Украина требует от ФРГ.

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