Спикер Совфеда допустила переназначение более 30 сенаторов в сентябре

Распределение сенаторов в Совете Федерации пройдет после сентябрьских выборов в регионах, 32 сенатора находятся «в зоне риска» в плане переназначения. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Избирательная кампания по выборам глав регионов и 11 выборов региональных парламентов состоится 14 сентября.

Сенаторы, находящиеся в «в зоне риска» могут получить переподтверждение от губернатора или от регионального парламента, либо же им будет найдена замена.

«Это абсолютно прерогатива губернатора принимать решение — сохранить действующего сенатора или его заменить, и также это прерогатива регионального парламента», — напомнила Матвиенко.

Как показывает практика предыдущих выборов, сменяемость членов Совфеда составляет от 30% до 50%, обратила внимание спикер.

По словам председателя Совфеда, в 2025 года смена некоторых сенаторов точно произойдет, в том числе среди уважаемых политиков, поскольку нужны люди со свежими мыслями, ничего не должно стоять на месте.

Ранее сообщалось, что сенатор Андрей Климов может покинуть Совет Федерации.