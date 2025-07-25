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Кадыров опубликовал пост на фоне новостей о его спасении на отдыхе в Турции

Кадыров опубликовал первый пост после новостей о его спасении в Турции
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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале первый пост после сообщений турецких СМИ о том, что он якобы едва не утонул в Бодруме.

Кадыров посвятил публикацию взятому в плен бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Текст ведется от лица Кадырова, однако его самого в кадре прикрепленного к посту видео нет. Когда именно был подготовлен этот материал, установить невозможно, поскольку в мессенджере есть функция отложенных публикаций. Пост появился в канале политика в 16:11 по московскому времени.

25 июля несколько турецких СМИ опубликовали новость о том, что Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха в Бодруме. Журналисты сообщили, что глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду» сразу после того, как зашел в море.

По информации новостных порталов, на тонущего Кадырова обратили внимание сотрудники береговой охраны. Политика вытащили из воды и оказали ему первую помощь. После этого, как пишут СМИ, Кадырова доставили в частную клинику. Его состояние оценивается как стабильное, утверждается в материалах. Сам Кадыров и члены его семьи не комментировали эту информацию.

Ранее дочь Кадырова выложила фото с моря после новостей о тонувшем отце.

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