В США назвали невступление Украины в НАТО элементом урегулирования конфликта

Гарантии невступления Киева в НАТО должны поспособствовать урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил экс-глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб в статье издания Responsible Statecraft.

«Одним из элементов (урегулирования украинского конфликта. — «Газета.Ru») должны стать конкретные гарантии того, что Украина не войдет в НАТО, а силы стран-членов НАТО не будут находиться на территории Украины», — говорится в материале.

По словам аналитика, для разрешения российско-украинского конфликта необходимо заняться решением геополитических проблем, которые являются его первопричинами.

Автор материала отмечает, что РФ больше беспокоит перспектива присоединения Киева к НАТО и расширение альянса на восток, но Белый дом по-прежнему больше сфокусирован на решении территориального вопроса.

До этого глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о планах по созданию отдельного управления по вопросам НАТО и департамента ЕС.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако не предоставил странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Позднее Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее Меркель назвала правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.