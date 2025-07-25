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Эксперт объяснил, какой на самом деле подарок может преподнести Китаю РФ

Военэксперт Артамонов: РФ не будет передавать КНР образцы западного оружия
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Военный эксперт, журналист Александр Артамонов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал публикацию китайского издания NetEase о том, что Москва может передать Пекину в качестве подарка образцы западной трофейной техники.

Эксперт подчеркнул, что «напрямую военными трофеями, естественно, никто не делится». Речь, по его словам, может идти о другом уровне взаимодействия.

«Допустим, наши ученые занимаются разработками того или иного направления в области сверхзвука, гиперзвука, лазера или электрических подлодок. На уровне совместных лабораторий, совместных исследований и программ может вестись работа», — пояснил Артамонов.

Он добавил, что дело не в передаче союзникам чужих технологий для изучения, а в том, чтобы поделиться готовыми наработками.

По данным NetEase, Москва планирует передать Пекину британские ракеты Storm Shadow, а также элементы американского зенитного ракетного комплекса Patriot, полученные на поле боя. Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне бьют тревогу, опасаясь, что действия России могут привести к стратегическому дисбалансу, отмечают журналисты.

Ранее Европа призвала Китай «повлиять на Россию» по вопросу Украины.

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