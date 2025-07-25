Трамп мог передумать по вопросам поставок ПВО Украине из-за жалоб Польши

Жалобы польского МИД на повреждения здания дипломатического представительства Польши в Киеве могли заставить президента США Дональда Трампа передумать и разблокировать поставки систем противовоздушной обороны Украине. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

По данным The Telegraph, после этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский связался со спецпосланником Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом и призвал к возобновлению поставок средств ПВО Украине, после чего Келлог обсудил этот вопрос уже с Трампом.

«Он [Трамп] приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы возобновить поставки Киеву», — сообщает издание.

4 июля Польша заявила, что здание консульского отдела ее посольства в Киеве было повреждено в результате российского удара, и направила России ноту протеста. В этот день МО заявило о массированном ответном ударе по предприятиям ВПК, военному аэродрому и НПЗ в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в результате атаки повреждения были зафиксированы в шести районах города. Судя по кадрам с места событий, небо над Киевом тогда затянуло смогом из-за последствий ударов. Глава МИД Украины Андрей Сибига на этом фоне вновь призвал усилить санкции против Москвы, а украинский лидер Владимир Зеленский назвал удар одним из самых массированных за последнее время.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Президент США не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет оплатить оружие для Украины на $10 млрд за счет активов РФ.