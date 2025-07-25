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Зеленскому предрекли крах его режима из-за протестов на Украине

Экс-депутат Рады Килинкаров: протесты стали началом конца для Зеленского
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Roman Baluk/Reuters

Протесты против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стали началом конца Зеленского. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

«Это начало конца Зеленского. Почему я так думаю? Потому что вот эти акции протеста, которые начались, они дали понять, что на самом деле на Украине есть структуры, которые могут в очень короткое время, очень быстро собрать достаточно в условиях войны масштабную акцию», — подчеркнул он.

Эти структуры, считает Килинкаров, подконтрольны американцам. Он отметил, что на высшем уровне в Вашингтоне уже есть политическое решение о смене режима на Украине.

Кроме того, бывший украинский депутат заявил, что на протесты в основном вышли молодые люди – студенты. По мнению Килинкарова, именно они «чувствовали себя достаточно безопасно» в течение трех лет конфликта, являясь «основой режима».

Как указал экс-депутат Рады, Зеленский теперь пытается вновь вернуть независимость антикоррупционным органам Украины, однако такой шаг показывает его политическую слабость.

«Я думаю, что протестные движения на Украине будут только нарастать. К тому же он не сможет убедить народ в том, что он вернул тот уровень независимости НАБУ, который был», — подытожил он.

Массовые протесты в стране проходят с 22 июля, на улицы городов выходят тысячи людей. Всплеск народного негодования произошел после того, как Верховная рада в режиме спецоперации приняла закон, ограничивший полномочия НАБУ и САП.

Ранее стало известно о трехэтапном плане свержения Зеленского.

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