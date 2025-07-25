В Китае высказались о причастности к вопросу конфликта на Украине

МИД КНР: конфликт на Украине не лежит в плоскости китайско-европейских отношений

Вопрос конфликта на Украине не относится и не должен относиться к плоскости китайско-европейских отношений. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Китай повторил свою четкую и последовательную позицию, заключающуюся в продвижении переговоров и политического урегулирования. Китайская сторона также хотела бы поддерживать контакты с ЕС», — заявил он.

По словам дипломата, во время прошедших переговоров китайская сторона выразила твердую позицию по вопросу санкций в отношении китайских компаний под предлогом их сотрудничества с РФ. Цзякунь призвал ослабить ограничения в отношении экспорта высокотехнологичной продукции.

24 июля в Пекине прошел саммит Китай — ЕС. Европейские представители выдвинули Пекину три основных требования по торговле и инвестициям, доступу к рынку и экспортному контролю, однако не назвали уступки, на которые может пойти Евросоюз. Власти Китая напомнили Брюсселю о необходимости выстраивания равноправного и взаимовыгодного партнерства.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет санкций в отношении России. Общее число лиц и организаций под антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи. В рамках нового пакета, ЕС также вводит ограничения в отношении семи китайских компаний (три из них в Гонконге). В частности, под удар попали два региональных банка КНР: Suifenhe Rural Commercial Bank (SRCB) и Heihe Rural Commercial Bank (HRCB).

Ранее в Китае призвали Евросоюз не вмешиваться в сотрудничество с Россией.