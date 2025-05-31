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Путин посетит Китай в сентябре и проведет переговоры с Си Цзиньпином

Руденко: РФ и Китай начали подготовку программы переговоров Путина и Цзиньпина
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Сейчас ведется работа над программой предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые пройдут в рамках визита российского лидера в Китай в сентябре. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, в ходе российско-китайских консультаций, в частности с помощником главы МИД КНР Лю Бинем, был обсужден широкий круг вопросов, которые касаются двусторонних отношений и торгово-экономического взаимодействия двух стран с упором на подготовку к предстоящим контактам на высоком и высшем уровне.

Ожидается отдельная программа двусторонних переговоров. В настоящее время по ним согласовываются отдельные элементы, возможные документы, которые будут приняты в ходе предстоящей встречи, добавил Руденко.

Как сообщал глава МИД России Сергей Лавров, Путин посетит заседание саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и праздничные мероприятия в Пекине 3 сентября, посвященные 80-летию разгрома милитаристской Японии.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала отношения России и Китая «величайшим вызовом» миру.

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