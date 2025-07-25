Война за храмы: Камбоджа применила советский «Град», Таиланд — украинские танки

Монах возле бомбоубежища во время эскалации конфликта между Таиландом и Камбоджей в провинции Сурин, Таиланд, 25 июля 2025 года

Таиланд и Камбоджа второй день обмениваются ударами на границе. Ночью камбоджийские военные атаковали территорию соседнего королевства тяжелой артиллерией и системами залпового огня «Град», Бангкок ответил и попытался захватить один из приграничных храмов. МИД Камбоджи созвал экстренное совещание с участием зарубежных послов для поиска решений кризиса. При этом и.о. премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай уже предупредил, что обострение может перерасти в войну.

Таиланд и Камбоджа возобновили боевые действия на границе — страны второй день обмениваются ударами. По данным тайского издания Khaosod, в ночь на 25 июля камбоджийские военные несколько раз открывали огонь по солдатам Таиланда в разных точках.

Издание отметило, что обстрелы начались в 4:30 утра по местному времени (0:30 мск). Первые выстрелы прозвучали в районе храма Преах Вихеар: военные Камбоджи открыли огонь по тайцам. Затем таиландские военнослужащие зафиксировали приближение специализированных транспортных средств — предположительно, камбоджийских танков. После этого камбоджийские войска начали наступление на высоты 469 и 408 в приграничной зоне провинции Убонратчатхани.

«Камбоджийские войска осуществляют постоянные обстрелы территории Таиланда, в том числе тяжелой артиллерией и системами залпового огня БМ-21 («Град». — «Газета.Ru»). Войска Таиланда отвечают адекватными контрмерами в соответствии с тактической ситуацией», — сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление командования сухопутных войск Таиланда.

В ответ на использование систем залпового огня вооруженные силы Таиланда применили 155-миллиметровые орудия и противотанковую артиллерию, добавило Khaosod.

Издание Khmer Times при этом рассказало, что таиландские военные рано утром 25 июля попытались захватить контроль над храмовым комплексом Та Крабей, расположенном недалеко от границы, что спровоцировало интенсивную перестрелку. Представитель министерства национальной обороны Королевства Камбоджа Мали Сочеата добавил, что камбоджийские военные смогли не допустить захвата храма.

Таиланд использует украинские танки

Некоторые тайские СМИ также сообщили, что Вооруженные силы Таиланда развернули на границе с Камбоджей танки Т-84 «Оплот» украинского производства. Внимание на это обратил Defence-Blog.

Ранее тайский военный обозреватель Сомпонг Нондхаса рассказал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Таиланд направил танковое подразделение «Оплот» для обстрела камбоджийских войск в районе храмового комплекса Пра Вихеар 24 июля. О развертывании танков также написало издания News Chonburi Rayong. При этом, по данным Defence-Blog, несмотря на сообщения, что Бангкок впервые применил танки в боевых действиях, доказательств их использования пока нет.

В то же время Military Watch Magazine заявляет, что факт проведения операций с участием танков «Оплот» на границе с Камбоджей был подтвержден.

«Тайские источники утверждают, что танки использовались для «возвращения утраченных позиций», — говорится в материале.

Может перерасти в войну

Khmer Times сообщило, что МИД Камбоджи созвал экстренное совещание с главами зарубежных дипмиссий в Пномпене на фоне эскалации конфликта с Таиландом. Оно направлено на рассмотрение причин конфликта между сторонами поиск дипломатических решений кризиса в отношениях двух стран.

При этом исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай уже предупредил, что происходящее на границе обострение может перерасти в войну.

«Мы пытались найти компромисс, потому что мы соседи. Если ситуация обострится, она может перерасти в войну, хотя пока дело ограничивается столкновениями», — отметил он.

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AFP со ссылкой на источники сообщило, что Совет безопасности ООН 25 июля проведет экстренное заседание в связи с эскалацией на границе Таиланда и Камбоджи. Оно было созвано в ответ на просьбу премьер-министра Камбоджи Хун Манета, обратившегося к международному сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию. По данным агентства, заседание пройдет в закрытом режиме.

Погибшие и пострадавшие

Обострение на границе Таиланда и Камбоджи началось 24 июля. Пномпень применил системы залпового огня «Град», ударив в том числе по гражданским объектам в Таиланде. Бангкок же нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил.

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С обеих сторон есть убитые и раненые. В Камбодже, как сообщило Khmer Times со ссылкой на местные власти, в результате авиаудара Таиланда погиб настоятель храма в провинции Оддармеантьей. Кроме того, еще пять мирных жителей пострадали в округе Трапаинг Прасат, расположенном недалеко от одной из спорных зон.

Минздрав Таиланда, в свою очередь, заявил о 15 погибших в результате обострения на границе.

«Погибли не менее 14 гражданских лиц и один военнослужащий, ранения получили 46 человек, в основном, гражданские лица», — уточнили в ведомстве.

Власти обеих стран также сообщили об эвакуации населения, проживающего в районах, близких к границе. Камбоджа, по данным The Straits Times, эвакуировала 1,5 тыс. семей в 12 деревнях. С тайской стороны приграничную зону покинули уже более 100 тыс. человек, сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на министерство внутренних дел королевства.