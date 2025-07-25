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Совфед одобрил закон о штрафах до 500 тыс. рублей за рекламу VPN

Совфед одобрил закон о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов
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Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 5 тыс. рублей за поиск экстремистских материалов и до 500 тыс. рублей за рекламу VPN. Об этом сообщает РИА Новости.

Штраф от 3 до 5 тыс. рублей будет грозить за намеренный поиск заведомо экстремистских материалов. Кроме того, изменения внесли в закон о рекламе.

За распространение рекламы VPN-сервисов законом был установлен штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тыс. рублей и для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

Помимо этого, закон предполагает введение штрафов для владельцев VPN-сервисов. За предоставление доступа к запрещенным сайтам грозят штрафы аналогичные предыдущим пунктам.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что законопроект о запрете поиска экстремистских материалов не затрагивает всех пользователей VPN. По словам министра, граждане, которые не будут искать экстремистские материалы специально, не будут штрафоваться даже с использованием VPN.

16 июля глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что в России не будут досматривать мобильные телефоны граждан в «поисках запрещенного контента». По его словам, досмотр смартфонов допустим только в рамках уголовного дела по серьезным основаниям.

Ранее Путин спросил о наказании за поиск экстремистских материалов.

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