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Востоковед предсказал, когда закончится конфликт между Таиландом и Камбоджей

Политолог Мосяков: не стоит ждать большой войны между Таиландом и Камбоджей
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Pansira Kaewplung/Reuters

Между Таиландом и Камбоджей достаточно давно существует «латентный конфликт», но не стоит ждать, что военные действия затянутся надолго. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

«Сложность в разграничении территорий и рождает «латентный конфликт», который вспыхивает по самым разным поводам. Подобные случаи на границе происходили также в 2008 и 2011 годах, но при этом даже не прекращался турпоток», — сказал Мосяков.

Он пояснил, что конфликты на границах чаще всего связаны с внутренними неурядицами в Таиланде или Камбодже. По его мнению, правящие круги, разжигая территориальные споры, таким образом пытаются отвлечь население от глубоких внутренних проблем.

«В ближайшем будущем большого военного конфликта между Камбоджей и Таиландом ждать не стоит. В конечном итоге у обеих стран есть опыт завершения такого рода противостояний. Думаю, что власти смогут найти временный консенсус и разойтись», — заключил Мосяков.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Исполняющий обязанности премьера Таиланда заявил, что боевые действия с Камбоджей усиливаются и могут перерасти в полномасштабную войну. Подробнее читайте — в материале «Газеты.Ru»

Ранее эксперт назвал конфликт Таиланда и Камбоджи одним из самых опасных в их истории.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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