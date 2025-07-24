Эксперт назвал конфликт Таиланда и Камбоджи одним из самых опасных в их истории

Нынешний конфликт между Таиландом и Камбоджией стал одним из самых опасных в истории двух стран. Так РБК прокомментировал столкновения на границе государств приглашенный научный сотрудник Института исследований Юго-Восточной Азии (Сингапур) доктор Пол Чемберс.

Собеседник агентства отметил, что стороны пока находятся в стадии позиционирования. По оценке эксперта, полномасштабная война между странами маловероятна, а в качестве арбитра в этом конфликте может выступить Китай — как покровитель Камбоджи и друг Таиланда.

«Однако гражданское правительство Таиланда в настоящее время утратило контроль над своими вооруженными силами. Поэтому всегда существует вероятность, что тайские солдаты сначала откроют огонь, а потом начнут задавать вопросы», — заявил Чемберс.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджией начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджией происходит из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика. В документе определены границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. Но после того, как в 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции, линия границы стала оспариваться.

На спорной территории оказался, в частности, храмовый комплекс Прасат Прэахвихеа — древний индуистский храм, построенный Кхмерской империей в 893 году. Комплекс признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, однако Таиланд решение не признал.

Ранее сообщалось, что Таиланд планирует применить тяжелое вооружение против Камбоджи.