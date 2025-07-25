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Зеленского уличили в связях с мафией на фоне протестов на Украине

Скотт Риттер: Зеленский ищет поддержки у мафии на фоне протестов
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Jaimi Joy/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к мафии за поддержкой на фоне начавшихся протестов на Украине против ограничения полномочий антикоррупционных органов. Об этом заявил американский аналитик Скотт Риттер на своем YouTube-канале.

«Сейчас Зеленский пытается создать новую базу поддержки на Украине из мафиозников, из самых бесчестных людей Украины. Сейчас украинцы на него злятся из-за того, что он закрывает антикоррупционные агентства», — подчеркнул он.

По словам Риттера, украинский лидер стремится держать все потоки коррупции в своих руках.

При этом Зеленский, по оценке аналитика, может в любой момент предать своих союзников на Западе в своих интересах, если это будет выгодно Киеву.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика власти и даже легендарные скакания на Майдане.

Всплеск народного негодования произошел, как ни странно, не из-за очередного варварского акта «бусификации», громкого провала на фронте или чего-то в таком духе. Протесты с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада в режиме спецоперации приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее в США Зеленского поставили на место из-за закона о НАБУ на Украине.

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