Великобритания может при случае «легко вонзить нож в спину» Соединенным Штатам, создав провокации в своих интересах и срывая переговоры по Украине. Об этом РИА Новости заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону», — подчеркнул он.

До этого Патрушев отмечал, что Великобритания стремится сорвать начавшийся переговорный процесс между Россией и США по Украине и убедить Вашингтон продолжить финансовую и военную помощь Киеву.

По словам Патрушева, Британия хочет убедить Соединенные Штаты в том, что помощь «киевскому режиму» является единственной возможностью урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Патрушев напомнил Западу о ядерном потенциале российских подводных лодок.