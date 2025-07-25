На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британию обвинили в желании «вонзить нож в спину» Соединенным Штатам

Патрушев: Британия при случае легко вонзит нож в спину Соединенным Штатам
true
true
true
close
Kremlin Pool/Global Look Press

Великобритания может при случае «легко вонзить нож в спину» Соединенным Штатам, создав провокации в своих интересах и срывая переговоры по Украине. Об этом РИА Новости заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

«Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону», — подчеркнул он.

До этого Патрушев отмечал, что Великобритания стремится сорвать начавшийся переговорный процесс между Россией и США по Украине и убедить Вашингтон продолжить финансовую и военную помощь Киеву.

По словам Патрушева, Британия хочет убедить Соединенные Штаты в том, что помощь «киевскому режиму» является единственной возможностью урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Патрушев напомнил Западу о ядерном потенциале российских подводных лодок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами