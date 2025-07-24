Билла и Хиллари Клинтон вызовут на допрос из-за возможной связи с Эпштейном

Конгресс проголосовал за приглашение на допрос бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, экс-кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари в рамках расследования их возможной связи с финансистом Джеффри Эпштейном и его предполагаемой сообщницей Гислейн Максвелл. Об этом сообщает New York Post (NYP).

В публикации отмечается, что супруги Клинтоны, а также несколько бывших высокопоставленных чиновников Министерства юстиции США попали в список повесток, запрошенных конгрессменом Скоттом Перри с целью расширить комплексное расследование комитета в отношении Максвелл.

В списке потенциальных свидетелей также фигурируют бывший директор ФБР Джеймс Коми, экс-генпрокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Меррик Гарланд, а также экс-спецпрокурор Роберт Мюллер.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил девушек на свой личный остров.

Ранее Трамп отреагировал словами «да вы шутите» на то, что СМИ опубликовали его фото с Эпштейном.