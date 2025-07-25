СМИ сообщили о подготовке США переворота против президента Бразилии

Разведка Бразилии считает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США готовит переворот против президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает издание Vero Notícias со ссылкой на источники в бразильской спецслужбе.

Они утверждают, что судебный процесс против бывшего лидера Бразилии Жаира Болсонару за попытку переворота против Лулы да Силвы в конце 2022 года при поддержке Вашингтона все чаще представляется как преследование по политическим мотивам.

Неназванные бразильские дипломаты утверждают, что американские пошлины в размере 50% на товары из республики могут быть нацелены на ослабление экономики и дестабилизацию страны.

19 июля Лула да Силва заявил, что вмешательство США во внутренние дела других стран нарушает их суверенитет и международные принципы взаимного уважения.

Поводом для заявления стали визовые ограничения, введенные Соединенными Штатами против судей Федерального верховного суда Бразилии. Меры связаны с продолжающимся расследованием по делу бывшего президента страны Жаира Болсонару, обвиняемого в попытке государственного переворота в конце 2022 года.

Ранее президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира.