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СМИ сообщили о подготовке США переворота против президента Бразилии

Vero Notícias: в Бразилии допустили подготовку США переворота против президента
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Eraldo Peres/AP

Разведка Бразилии считает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США готовит переворот против президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает издание Vero Notícias со ссылкой на источники в бразильской спецслужбе.

Они утверждают, что судебный процесс против бывшего лидера Бразилии Жаира Болсонару за попытку переворота против Лулы да Силвы в конце 2022 года при поддержке Вашингтона все чаще представляется как преследование по политическим мотивам.

Неназванные бразильские дипломаты утверждают, что американские пошлины в размере 50% на товары из республики могут быть нацелены на ослабление экономики и дестабилизацию страны.

19 июля Лула да Силва заявил, что вмешательство США во внутренние дела других стран нарушает их суверенитет и международные принципы взаимного уважения.

Поводом для заявления стали визовые ограничения, введенные Соединенными Штатами против судей Федерального верховного суда Бразилии. Меры связаны с продолжающимся расследованием по делу бывшего президента страны Жаира Болсонару, обвиняемого в попытке государственного переворота в конце 2022 года.

Ранее президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира.

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