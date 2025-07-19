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Президент Бразилии осудил вмешательство США во внутренние дела страны

Президент Лула да Силва раскритиковал визовые санкции США против судей Бразилии
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Adriano Machado/Reuters

Вмешательство США во внутренние дела других стран нарушает их суверенитет и международные принципы взаимного уважения. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети X.

Поводом для заявления стали визовые ограничения, введенные Соединенными Штатами против судей Федерального верховного суда Бразилии. Меры связаны с продолжающимся расследованием по делу бывшего президента страны Жаира Болсонару, обвиняемого в попытке государственного переворота в конце 2022 года.

«Выражаю солидарность и поддержку министрам (судьям — прим. ред.) Верховного суда, пострадавшим от очередной произвольной и совершенно необоснованной меры правительства Соединенных Штатов, — написал Лула да Силва.

Он подчеркнул, что давление на судебную систему Бразилии со стороны иностранного государства является недопустимым.

Президент добавил, что Бразилия останется приверженной верховенству закона и не поддастся на внешние угрозы.

В феврале Генпрокуратура Бразилии обвинила Болсонару в попытке госпереворота. По версии следствия, экс-президент также планировал организацию нападения на действующего президента Лулу да Силву. В подготовке госпереворота обвиняются 34 человека.

В январе 2023 года сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания в Бразилиа. Из пяти тысяч предполагаемых участников погрома были задержаны около 1,4 тыс.

Ранее президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира.

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