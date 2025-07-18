Президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира

Лула да Силва: Трамп не должен считать себя императором мира

Президент США Дональд Трамп не должен считать себя императором мира, это недопустимо. Об этом в интервью CNN International заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Мы не должны допустить, чтобы президент Трамп забыл о том, что его избрали для управления США, а не для того, чтобы быть императором всего мира», — сказал он.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Рютте в свою очередь заявил, что Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать от потенциальных вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией.

Ранее президент Бразилии создал комитет для выработки ответа на пошлины со стороны США.