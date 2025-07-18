На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира

Лула да Силва: Трамп не должен считать себя императором мира
true
true
true
close
Eraldo Peres/AP

Президент США Дональд Трамп не должен считать себя императором мира, это недопустимо. Об этом в интервью CNN International заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Мы не должны допустить, чтобы президент Трамп забыл о том, что его избрали для управления США, а не для того, чтобы быть императором всего мира», — сказал он.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Рютте в свою очередь заявил, что Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать от потенциальных вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией.

Ранее президент Бразилии создал комитет для выработки ответа на пошлины со стороны США.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами