Таиланд планирует применить тяжелое вооружение против Камбоджи

МО Таиланда сообщило о намерении применить тяжелое вооружение против Камбоджи

Командование вооруженных сил Таиланда сообщило о намерении применить тяжелое вооружение против Камбоджи. Об этом сообщает тайское издание Thairath .

Подчеркивается, что огонь по мирным целям вестись не будет. Боевые действия планируется выполнять в соответствии с планом реагирования на инциденты «Чакрапхонг Пхуванат». Под тяжелыми вооружениями понимаются гранатометы, танки, бронетранспортеры и артиллерия.

«Королевская армия Таиланда осуждает действия камбоджийской армии и правительства Камбоджи, которые явно намерены начать войну с применением тяжелого вооружения, невзирая на потери среди мирного населения обеих стран», — говорится в заявлении вооруженных сил страны.

Таиланд и Камбоджа спорят из-за участка границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар. 28 мая 2025 года там уже происходило кратковременное боестолкновение.

24 июля власти Таиланда и Камбоджи сообщили о перестрелке на границе. По данным тайского командования, Камбоджа первой применила беспилотники и реактивные гранаты.

Согласно заявлению Королевской армии Таиланда в соцсети X, инцидент произошел около 7:35 утра в районе древнего храма Прасат Та Муен, в округе Пханом Донг Рак, провинция Сурин

Ранее АТОР сообщила, есть ли угроза для россиян в Таиланде.