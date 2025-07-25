Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России

Президент России Владимир Путин призвал жестко пресекать любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела РФ, подчеркнув необходимость защиты суверенитета и традиционных ценностей. Об этом президент заявил в видеообращении к сотрудникам следственных органов по случаю их профессионального праздника 25 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Информационные диверсии, провокации и вмешательство извне должны пресекаться беспощадно. Наш суверенитет, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие — под надежной защитой», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что сотрудники следственных органов вносят весомый вклад в защиту прав граждан, укрепление правового государства и обеспечиваете верховенство закона.

Президент поручил следователям оперативно разоблачать финансовые махинации, особенно против пожилых граждан и семей участников СВО, а также координировать работу с другими ведомствами для противодействия актуальным угрозам.

Ранее Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил.