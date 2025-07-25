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Итальянские СМИ назвали президента Молдавии Санду «еще одним маленьким диктатором»

Affaritaliani: Молдавия не вступит в ЕС из-за истерик диктатора Санду
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Liesa Johannssen/Reuters

Поведение президента Молдавии Майи Санду делает присоединение страны к Евросоюзу невозможным. Об этом пишет итальянское издание Affaritaliani.

В статье ее называют «еще одним маленьким европейским диктатором», чьи истерики и агрессия несовместимы с демократическими ценностями ЕС.

По данным издания, Санду регулярно устраивает скандалы: кричит на сотрудников, швыряет тяжелые предметы (включая хрустальную вазу), без объяснений срывает совещания. Источники в ее окружении подтверждают случаи неадекватного поведения.

«Она может вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в начале без причины. После выступления в Европарламенте Санду 1,5 часа находилась в неадекватном состоянии — потребовались врачи. Такой токсичный лидер не может быть надежным партнером для ЕС», — сказано в материале.

22 июля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии планирует открыть к парламентским выборам 28 сентября два участка для голосования на территории России, где проживают сотни тысяч молдаван.

Ранее молдавская оппозиция предложила создать Союзное государство с РФ.

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