Поведение президента Молдавии Майи Санду делает присоединение страны к Евросоюзу невозможным. Об этом пишет итальянское издание Affaritaliani.

В статье ее называют «еще одним маленьким европейским диктатором», чьи истерики и агрессия несовместимы с демократическими ценностями ЕС.

По данным издания, Санду регулярно устраивает скандалы: кричит на сотрудников, швыряет тяжелые предметы (включая хрустальную вазу), без объяснений срывает совещания. Источники в ее окружении подтверждают случаи неадекватного поведения.

«Она может вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в начале без причины. После выступления в Европарламенте Санду 1,5 часа находилась в неадекватном состоянии — потребовались врачи. Такой токсичный лидер не может быть надежным партнером для ЕС», — сказано в материале.

22 июля сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии планирует открыть к парламентским выборам 28 сентября два участка для голосования на территории России, где проживают сотни тысяч молдаван.

Ранее молдавская оппозиция предложила создать Союзное государство с РФ.