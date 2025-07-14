Молдавская оппозиция предложила создать Союзное государство с РФ

Оппозиционный блок «Победа» выступил за создание Союзного государства Молдавии и РФ. Пост с соответствующим содержанием в своем Telegram-канале опубликовал лидер объединения Илан Шор.

«Победа» предлагает четкую и прозрачную программу. За Союзное государство с Россией. За торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — «Газета.Ru»). За дешевый газ и честные цены», — написал политик.

Также он подчеркнул, что оппозиционный блок ожидает давления на своих кандидатов на предстоящих парламентских выборах. По словам Шора, в настоящее время Центральная избирательная комиссия Молдавии находится в полной зависимости от президента республики Майи Санду.

14 июля журналисты ТАСС со ссылкой на лидеров «Победы» — руководителя партии «Шанс» Алексея Лунгу, депутатов Василия Боля и Александра Судохольского — сообщили, что оппозиционный блок подал документы для участия в выборах в парламент Молдавии. Голосование запланировано на 28 сентября 2025 года, при этом у ЦИК есть пять дней, чтобы одобрить участие «Победы» в выборах или отказать ей в этом праве.

Ранее в РФ заявили о готовности развивать отношения с Молдавией.