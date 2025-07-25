МИД заявил о готовности подписать документ о еще одной безъядерной зоне

Россия рассматривает создание безъядерных зон как важный инструмент укрепления режима ядерного нераспространения, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Москва готова в любой момент подписать протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии.

Захарова подчеркнула, что создание безъядерных зон Россия рассматривает как важный инструмент укрепления режима ядерного нераспространения, а также региональной и международной безопасности и стабильности.

10 июля в рамках министерских встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан рассказал, что сейчас Россия рассматривает возможность подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии, вместе с АСЕАН, но документация будет обсуждаться на официальном уровне.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все положения российской ядерной доктрины, включая ответственность ядерных стран за «подзуживание» неядерных, продолжают действовать.

Ранее Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие.