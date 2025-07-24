Президент Абхазии обсудил в Совбезе нарушение границы страны дронами

Президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание Совета безопасности, вопросом встречи стало нарушение дронами воздушного пространства страны. Об этом сообщила пресс-служба главы республики в Telegram-канале.

В публикации говорится о зафиксированном нарушении воздушного пространства Абхазии несколькими дронами.

Уточняется, что в ходе заседания Совбеза также обсуждался вопрос массированных атак беспилотных летательных аппаратов по территориям России, находящихся вблизи государственной границы Абхазии.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак украинских беспилотников за все время. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны сбили 21 дрон. Один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно остановилась работа аэропорта.

Ранее в Госдуме предупредили Украину, что ответ на удар по Сочи будет неотвратимым.