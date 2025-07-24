Эксперт объяснил, кто может стоять за протестами на Украине

За антикоррупционными протестами на Украине может стоять Европейский союз (ЕС) во главе с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Такое предположение в интервью aif.ru высказал член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

«Уже давно, по крайней мере несколько месяцев, европейские чиновники, а также европейская пресса, в том числе и британская, пишут о «ползучем авторитаризме» на Украине. Под этим термином, конечно же, имеется в виду режим Зеленского и его выстраиваемые вертикали власти», — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, в числе организаторов митингов могут быть мэры украинских городов, среди которых глава Киева Виталий Кличко, а также экс-президент страны Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), у которого нынешние власти могут отобрать активы.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика.

Митинги с лозунгами «ганьба» — то есть «позор» — начались после того, как Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба ведомства поставили под контроль генпрокурора Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии призвали Зеленского сложить свои полномочия.