Радиостанция Судного дня» рассказала о «неудержимом» и «кремлевском»

Так называемая «Радиостанция Судного дня» передала на момент вечера 24 июля ряд сообщений, в том числе «кремлевский», «неудержимый» и «пекинский». Сообщения доступны в Telegram-канале радиостанции.

Кроме названных слов радиостанция передала также «коммунике», краснохряк», «гималайский», «шламоброд», «крашотреф», «ключица», «нюхостих» и «говенье».

Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Ее передачи представляют собой монотонные звуки, периодически прерываемые кодами. Назначение сигналов не раскрыто: по одной версии, это элемент военной связи, по другой — часть секретных операций. В соцсетях пользователи часто связывают их с глобальными событиями.

Ранее радиостанция «Судного дня» передала три сообщения после решения США по Украине.