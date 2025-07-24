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Радиостанция Судного дня» рассказала о «неудержимом» и «кремлевском»

Радиостанция «Судного дня» передала слова «кремлевский» и «неудержимый»
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mlk.nt.lg/Shutterstock/FOTODOM

Так называемая «Радиостанция Судного дня» передала на момент вечера 24 июля ряд сообщений, в том числе «кремлевский», «неудержимый» и «пекинский». Сообщения доступны в Telegram-канале радиостанции.

Кроме названных слов радиостанция передала также «коммунике», краснохряк», «гималайский», «шламоброд», «крашотреф», «ключица», «нюхостих» и «говенье».

Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Ее передачи представляют собой монотонные звуки, периодически прерываемые кодами. Назначение сигналов не раскрыто: по одной версии, это элемент военной связи, по другой — часть секретных операций. В соцсетях пользователи часто связывают их с глобальными событиями.

Ранее радиостанция «Судного дня» передала три сообщения после решения США по Украине.

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