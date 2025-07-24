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В офисе Зеленского обрушились с критикой на посольство США в Киеве

FT: Ермак считает, что посольство США в Киеве работает против Зеленского
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал посольство США в Киеве из-за внимания к коррупции на Украине и увеличению его власти. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Помощники Ермака сказали, что он часто чувствовал, что посольство США под руководством (Бриджит – «Газета.Ru») Бринк работает против администрации президента Украины, уделяя слишком много внимания проблеме коррупции на Украине и многочисленным перестановкам в правительстве, которые сосредоточили больше власти в руках Ермака, и недостаточно внимания обеспечению большей военной помощи», — сообщает издание.

Отмечается, что источники, близкие к Бринк, не согласились с таким мнением главы офиса Зеленского.

Как заявляла до этого сама Бринк, она покинула пост посла США на Украине из-за давления, которое администрация Дональда Трампа оказывала на Киев.

Ранее Ермак провел встречу с временной поверенной в делах США на Украине.

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