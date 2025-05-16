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Экс-посол США на Украине рассказала, почему ушла в отставку

Экс-посол США на Украине Бринк ушла в отставку из-за давления Трампа
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Global Look Press

Бывший посол США на Украине Бриджит Бринк покинула пост из-за давления, которое администрация Дональда Трампа оказывала на Киев. Об этом она написала в колонке для издания Detroit Free Press.

«Политика администрации Трампа изначально заключалась в давлении на Украину. Я больше не могла добросовестно выполнять такие указания и сочла необходимым уйти», — пояснила Бринк.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что отставка связана с ростом разногласий как с Трампом, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В апреле официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Бринк «возвращается домой». Ранее американские СМИ писали, что решение дипломата вызвано «сочетанием личных и политических причин», включая сокращения в Агентстве США по международному развитию (USAID).

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация Дональда Трампа оказывала большее давление на Киев, чем на Москву, в период эскалации конфликта. Он подчеркнул, что давление должно быть направлено на сторону, «которая не хочет завершать войну», намекая на позицию России.

Ранее СМИ сообщили о «неловком выборе», который стоит перед Зеленским.

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