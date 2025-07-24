Стало известно, что Зеленский часто спит с Ермаком в бункере из-за обстрелов

FT: Ермак часто спит вместе с Зеленским в бункере на фоне ударов ВС России

Украинский лидер Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак «спят рядом друг с другом в бункере» из-за обстрелов ВС России. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Они спят рядом друг с другом в бункере, защищенном от российских авиаударов, которые участились с весны этого года», — говорится в сообщении издания.

Там же после долгого рабочего дня они, как пишет FT, «могут расслабиться, играя в настольный теннис или просматривая классические фильмы, которые они знают так хорошо».

Обычно утро начинается с тренировки, когда они вдвоем поднимают тяжести бок о бок, сообщает британская газета.

23 июля Ермак сообщил в Telegram-канале, что он посетил Турцию и встретился с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

Ранее Зеленский рассказал о целях Украины на переговорах в Стамбуле.