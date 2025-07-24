Журналистка отреагировала на иск Макрона словами «вы не заставите меня молчать»

Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что готова судиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который подал против нее иск из-за слов о трансгендерности его супруги Брижит. Об этом пишет американский журнал Time.

«Я полностью готова вступить в эту битву от лица всего мира. <...> Вы не заставите меня молчать», — приводит слова журналистки издание.

Оуэнс отметила, что хочет, чтобы дело дошло до этапа сбора и обнародования доказательств. По ее словам, Брижит придется под присягой ответить на вопросы о ее прошлом. Журналистка утверждает, что жена Макрона была рождена мальчиком и затем сменила пол. Она подчеркнула, что чета Макронов не сможет закрыть ей рот.

23 июля газета Financial Times сообщила, что Макрон вместе с супругой Брижит подали иск в суд на американскую журналистку и блогера Кэндис Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной.

Иск Макронов содержит 218 страниц и был подан в штате Делавэр. В нем Оуэнс обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», основным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Кроме того, Оуэнс также заявляла, что французский президент и его жена — кровные родственники, а сам Эммануэль Макрон является продуктом эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы «контроля над сознанием».

В иске отмечается, что Оуэнс отказывалась опровергнуть клевету в адрес Макронов, мало того, она систематически подтверждала ее. Поэтому обращение в суд стало для президента Франции и его супруги единственным возможным способом отстоять свою честь и достоинство.

Ранее Оуэнс заявила, что Трамп просил свернуть расследование о жене Макрона.